POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte schlugen am Donnerstag (4. August 2022), in der Zeit zwischen Mitternacht und sechs Uhr in der Früh, eine Glasscheibe eines in der Schwarzenbrinker Straße abgestellten Fahrzeuges ein. Die Täter öffneten eine Tür des Kleintransporters der Marke Nissan und stahlen Werkzeuge, deren Wert noch nicht beziffert werden kann. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

