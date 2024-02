Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Motorradfahrer landet im Straßengraben

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Büngerner Allee;

Unfallzeit: 10.02.2024, 15.30 Uhr;

Ein 65-jähriger Motorradfahrer geriet am Samstagnachmittag bei einem Alleinunfall in den Straßengraben und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Bocholter war auf der Büngerner Allee von Rhede kommend in Richtung Bocholt unterwegs. In einem Kurvenverlauf verlor er nach eigenen Angaben die Kontrolle, als sein Vorderrad beim Überfahren mehrerer Steine versetzte. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Mit einem Abschlepper konnte das Motorrad aus dem Graben geborgen werden. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, da ein durchgeführter Drogenvortest vor Ort ein positives Ergebnis angezeigt hatte. Die Blutentnahme erfolgte durch einen Arzt in der Polizeiwache Bocholt. (mh)

