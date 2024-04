Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keine Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Bereich Sömmerda endete eine Autofahrt für gleich zwei Verkehrsteilnehmer auf der Polizeidienststelle. Montagmorgen war ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes in der Goethestraße in Kindelbrück im Landkreis Sömmerda unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich nicht nur, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Auch sein Drogenvortest fiel positiv aus. Gleiches stellten Beamten zur Mittagszeit bei einer weiteren Verkehrskontrolle in Sömmerda fest. Eine 45-Jährige war mit ihrem Skoda unterwegs gewesen und das, obwohl auch sie keine Fahrerlaubnis hatte und ihr Drogenvortest positiv war. Für beide Verkehrsteilnehmer war die Fahrt beendet und sie mussten für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell