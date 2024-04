LPI-EF: LKW-Fahrer vorläufig festgenommen

Erfurt (ots) - Auf einen Motorradfahrer warten drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld von mindestens 800 Euro. Der Mann war am Freitag mit seinem Kraftrad in Vieselbach in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten. Statt erlaubten 50 km/h stellten die Beamten bei ihm eine Geschwindigkeit von 129 km/h fast. An diesem Tag fuhr jeder achte Verkehrsteilnehmer in der Erfurter Allee zu schnell. Neben dem ...

