Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Röhrende Motoren am Sonntagabend: BMW-Fahrern droht Bußgeld

Bremerhaven (ots)

Mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und röhrenden Motoren befuhren am späten Sonntagabend, 3. März, zwei BMW-Fahrer gegen 22.35 Uhr die Georgstraße in Bremerhaven-Geestemünde. Ihnen entgegen kam in diesem Moment ein Streifenwagen der Bremerhavener Polizei. Die Beamten bemerkten die offensichtlich viel zu lauten Motorengeräusche und fuhren den beiden Autos hinterher. Gemeinsam mit einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurden die Fahrer daraufhin auf einem Tankstellengelände an der Georgstraße sowie in der Straße An der Mühle kontrolliert. Beiden wurde der Vorhalt der Lärmbelästigung gemacht. Sie müssen mit einer Bußgeldforderung rechnen.

