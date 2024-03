POL-Bremerhaven: Mit Laserpointer geblendet: Autofahrer für mehrere Sekunden ohne Sicht

Bremerhaven (ots) - Einen Moment der Unachtsamkeit nutzten derzeit noch unbekannte Täter am gestrigen Donnerstag, 29. März, in einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Geestemünde: Sie stahlen einer 81-jährigen Frau die Geldbörse aus einer am Einkaufwagen hängenden Handtasche. Gegen 10.45 Uhr erledigte die Seniorin ihre Einkäufe in dem zwischen der Elbestraße und ...

mehr