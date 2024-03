Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoscheibe eingeschlagen und Smartphone gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Wertsachen im Auto rufen immer wieder Diebe auf den Plan. So auch am vergangenen Wochenende im Bremerhavener Stadtteil Schiffdorferdamm. Ein 58-jähriger Mann hatte zwischen Freitagabend, 1. März, 20 Uhr, und Samstagmittag, 2. März, 11.30 Uhr, seinen Skoda am Straßenrand der Jägerstraße geparkt. Während seiner Abwesenheit ließ er sein Smartphone in der Mittelkonsole des Autos zurück. Unbekannte Diebe nutzten die günstige Gelegenheit, schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und stahlen das Handy. An dem Renault entstand dabei ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sie unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

Für Diebe ist es ein leichtes an im Auto gelagerte Gegenstände zu gelangen. Sie haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (zum Beispiel Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Bargeld oder Zahlungskarten) abgesehen. Dabei reichen schon ein paar sichtbare Geldstücke im Inneren als Anreiz. Deshalb empfiehlt die Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen. Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

