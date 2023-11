Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt sechs Verletzten Personen

Karlsruhe (ots)

Am Samstag fuhr gegen 18:20 Uhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer von der Bundesautobahn 5 kommend auf der B10 in Richtung Elfmorgenbruchstraße. Hierbei soll der Fahrer laut ersten Aussagen vor Ort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung warteten zu diesem Zeitpunkt ein VW Polo und zwei VW Golf. Der Opel kollidierte mit allen drei Fahrzeugen, wobei der VW Polo letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der darin befindliche 40-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er, sowie seine 34-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. In einem VW Golf befand sich eine Familie. Die beiden 41 Jahre alten Eltern wurde jeweils leicht verletzt. Die beiden Kinder wurden glücklicherweise nicht verletzt. Im zweiten VW Golf befand sich ein 74 Jahre alter Fahrer, welcher ebenfalls leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher, die beiden Schwerverletzten, sowie die Eltern wurde durch Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben den Fahrzeugen wurde auch die dortige Lichtzeichenanlage stark beschädigt. Es entstand insgesamt ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Der Kreuzungsbereich musste zur Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung bis 22:45 Uhr voll gesperrt werden.

Die Hintergründe zur Unfallursache sind derzeit der Gegenstand der Ermittlungen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

