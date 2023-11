Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mehrere Pkw in Bruchsal aufgebrochen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag drei Pkw im Stadtgebiet von Bruchsal sowie in Bruchsal-Heidelsheim aufgebrochen und hochwertige Lenkräder und Navigationssysteme entwendet.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde eine aufmerksame Anwohnerin am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:35 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam und beobachtete, wie zwei unbekannte Täter sich an einem in der Zähringerstraße in Heidelsheim am Straßenrand geparkten BMW zu schaffen machten. Als die Diebe die Zeugin bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Die beiden Tatverdächtigen seien komplett schwarz gekleidet gewesen und hätten einen Rucksack mit sich geführt. Zwar gelang es den Tätern offenbar nicht in den Innenraum des Pkw einzudringen, jedoch verursachten sie einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an dem Fahrzeug.

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr und Donnerstagmorgen 07:30 Uhr brachen Unbekannte in der Florian-Geyer-Straße ebenfalls einen am Straßenrand geparkten BMW auf und entwendeten das Lenkrad sowie das festeingebaute Navigationssystem. Anschließend flüchteten sie unerkannt von der Tatörtlichkeit. Die Höhe des entstandenen Diebstahl-und Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Auch in der Franz-Siegel-Straße hatten es Unbekannte zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen 06:20 Uhr auf einen geparkten BMW abgesehen. Sie verschafften sich über eine Fahrzeugtür Zugang zum Fahrzeuginnenraum und nahmen das Lenkrad an sich.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell