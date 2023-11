Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 31-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme - Drei Polizeibeamte dienstunfähig verletzt

Drei Polizeibeamte wurden am Dienstagabend bei der Festnahme eines offenbar psychisch auffälligen Mannes in einer Wohnung in Karlsruhe dienstunfähig verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verständigten Nachbarn des 31-Jährigen gegen 21:55 Uhr die Polizei, da dieser offenbar in seiner Wohnung in der Nowackanlage randalierte, herumschrie und gegen die Wohnungstür schlug. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten zerschlug der 31-Jährige unvermittelt ein Glasgefäß, welches er in der Hand hielt und ging damit drohend auf die Streife zu. Nachdem ein Beamter den Mann aufforderte den Gegenstand wegzulegen und ihm den Schusswaffengebrauch androhte, flüchtete der Beschuldigte mit dem Glasgefäß in sein Zimmer, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt noch eine weitere Person aufhielt. Als der Tatverdächtige daraufhin festgenommen werden sollte, setzte er sich massiv gegen die Polizeibeamten zur Wehr. Gemeinsam mit einer zur Unterstützung hinzugezogenen Polizeistreife gelang es schließlich dem Randalierer Handschellen anzulegen und diesen zu fixieren. Hierbei mussten die Beamten auch den Schlagstock einsetzen. Drei Polizeibeamte wurden bei den Widerstandshandlungen dienstunfähig verletzt. Auch der 31-Jährige trug Prellungen und Frakturen davon, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Begleitend zu den ärztlichen Behandlungen musste der Beschuldigte zeitweise von der Polizei bewacht werden. Nach seiner Entlassung soll der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden.

Da sich bei dem Einsatz Hinweise darauf ergaben, dass der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

