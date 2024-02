Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240229.1 Itzehoe: Großer Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe

Itzehoe (ots)

Am heutigen Tag hat das Kommissariats 4 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Itzehoe an mehreren Objekten in Schleswig-Holstein und Hamburg Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Sie standen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen verschiedene Beschuldigte wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Geldwäsche und weiteren Delikten.

Beginnend ab 06.00 Uhr durchsuchten 350 Polizeikräfte aus Schleswig-Holstein und Hamburg 29 Objekte in Itzehoe, im Kreis Steinburg, in Halstenbek und in Hamburg. Die Maßnahmen erfolgten aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichtes Itzehoe. Darüber hinaus haben die Einsatzkräfte fünf Haftbefehle und neun Beschlüsse über Vermögensarreste vollstreckt.

Im Rahmen der Ermittlungen erfolgte die Sicherstellung diverser Beweismittel, unter anderem von Betäubungsmitteln, Bargeld und Waffen. Die Ermittler beschlagnahmten im Rahmen der Vermögensabschöpfung fünf Fahrzeuge.

Weitere Details können seitens Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund der laufenden Ermittlungen zurzeit nicht genannt werden.

