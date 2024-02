Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240228.4 Burg: Versuchter Fahrzeug- und Fahrraddiebstahl

Burg (ots)

In der Nacht zu heute hat ein Minderjähriger versucht, am Burger Bahnhof ein Auto kurzzuschließen. Außerdem machte er sich an Fahrrädern zu schaffen, scheiterte jedoch an den Schlössern.

Gegen 01.00 Uhr meldete ein Zeuge eine Person, die sich in ein nicht verschlossenes Auto am Bahnhof in Burg gesetzt hatte und offensichtlich versuchte, den Wagen zu starten. Auf laute Absprache flüchtete der Verdächtige. Ihn stellten Beamte nur wenig später. Wie sich herausstellte, hatte der 12-Jährige zudem versucht, vier Fahrräder aufzubrechen. Dies misslang, er beschädigte lediglich die Schlösser.

Der polizeilich bereits Bekannte kam zunächst zum Polizeirevier nach Brunsbüttel und von dort in die Obhut von Verantwortlichen.

Merle Neufeld

