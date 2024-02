Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Pedelecfahrerin verletzt sich leicht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (16. Februar 2024) kam es gegen 07:30 Uhr an der Kreuzung Eltener Straße / van-den-Bergh-Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 50-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit Ihrem Pedelec die Eltener Straße in Fahrtrichtung Elten. Verkehrsbedingt kam die Frau an der Kreuzung Eltener Straße / van-den-Bergh-Straße zum Stehen, wo es wenig später zu einer Kollision mit einer weiteren Verkehrsteilnehmerin kam, welche von der van-den-Bergh-Straße nach links auf die Eltener Straße abbiegen wollte. Die Frau aus Emmerich stürzte durch die Kollision zu Boden, blieb aber unverletzt. Die bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin, blieb zunächst zwar stehen und erkundigte sich nach der Frau aus Emmerich, setzte danach ihre Fahrt aber fort. Die Frau aus Emmerich bemerkte erst dann, dass Ihr Pedelec am Vorderreifen beschädigt worden war. Die unbekannte Verkehrsteilnehmerin kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 170cm groß - kurze, blonde Haare

Die Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugenhinwiese nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell