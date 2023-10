Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Mann mit Waffe in der Hand löst Polizeieinsatz aus

Korbach (ots)

Am Samstagabend (7. Oktober) löste ein 37-Jähriger aus Volkmarsen einen Polizeieinsatz aus, da er mit einem vermeintlichen Maschinengewehr in der Öffentlichkeit hantierte.

Gegen 23.45 Uhr alarmierte ein besorgter Autofahrer über Notruf die Polizei, weil in der Arolser Straße in Volkmarsen ein Mann auf offener Straße ein Maschinengewehr in den Händen halten soll. Dabei soll der Unbekannte auch in Richtung von Gebäuden gezielt haben.

Sofort nach dem Anruf wurden mehrere Streifen der Polizei Bad Arolsen und benachbarter Polizeistationen zum Ort des Geschehens entsandt. Am Einsatzort konnten sich die Polizeibeamten dem Waffenträger annähern und ihn festnehmen. Die Polizisten stellten das Maschinengewehr sicher, es handelte sich dabei um eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe. Außerdem kontrollierten sie mehrere weitere Personen, die offensichtlich vor einer Garage gefeiert hatten. Eine zweite Softair-Waffe wurde ebenfalls sichergestellt. Nach den Ermittlungen der Polizei war keine Schuss abgegeben worden, es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Anwohner.

Gegen den 37-jährigen Volkmarsen leiteten die Polizeibeamten ein Verfahren ein, da das Führen von sogenannten Anscheinswaffen nach dem Waffengesetz verboten ist.

Zudem ist es auch hochgefährlich. Die eingesetzten Polizeibeamten müssen zur Eigensicherung bei ihrem Einschreiten in solchen Fällen immer davon ausgehen, dass es sich um eine echte Schusswaffe handeln könnte.

Da die Polizei aus Gründen der Gefahrenabwehr und zum Schutz Dritter sofort einschreiten muss, können unbedachte Handlungen des Waffenträgers im schlimmsten Fall einen polizeilichen Schusswaffengebrauch auslösen. Auch wenn der Einsatz am Samstagabend glimpflich ausging, warnt die Polizei daher eindringlich vor solchen gefährlichen Aktionen. Auch Spielzeugwaffen sollten nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Sehen diese echt aus, steht ein Verstoß gegen das Waffengesetz wegen des Führens einer Anscheinswaffe im Raum. Zudem werden andere Menschen stark verunsichert oder gar verängstigt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell