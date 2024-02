POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht: Die Polizei sucht Zeugen

Kleve - Wardthausen (ots) - Am Mittwoch (14. Februar 2024) zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen weißen Mercedes Sprinter von einem Firmengelände an der Siemensstraße in Kleve. Das Fahrzeug war abgemeldet, wie es vom Tatort entfernt wurde, ist nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Kleve unter 02821/5040. (sp) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

