POL-PDTR: Polizei Trier sucht flüchtigen Unfallverursacher

Schweich (ots) - In der Zeit zwischen dem 27.10.2023 um 14.10 Uhr und dem 28.10.2023 um 10.00 Uhr wurde vor dem Fahrradgeschäft in der Brückenstraße in Schweich von unbekannten Tätern ein hochwertiges, schwarz-weißes E-Bike (Mountainbike) der Marke "Rotwild" entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 6500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in ...

