Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Ladenlokal

Emmerich am Rhein (ots)

In der Nacht zu Samstag, 17.02.2024 brachen unbekannte Täter in ein Antiquitätengeschäft an der Hühnerstraße ein. Zugang zum Verkaufsraum erlangten sie über den Hausflur eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Dort brachen die Täter zunächst die Tür zu dem Lagerraum des Geschäftes auf und durchsuchten sowohl das Lager als auch den Verkaufsraum nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo in Emmerich am Rhein unter Telefon: 02822-7830.

