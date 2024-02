Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Reihenhaus

Mobiltelefon entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (15. Februar 2024) zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Alte 's-Heerenberger Straße in Emmerich. Sie durchwühlten Schränke und verteilten Getränkesirup auf dem Boden. Nach erster Durchsicht der Geschädigten entwendeten sie ein Smartphone. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Emmerich unter 02822/7830. (sp)

