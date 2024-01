Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Verkehrsunfälle auf winterglatten Straßen

Freiburg (ots)

Zwischen Dienstagabend, 09.01.2024, und Mittwochmorgen, 10.01.2024, kam es auf den winterglatten Straßen im Landkreis Waldshut zu zahlreichen Verkehrsunfällen. In den allermeisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Insgesamt zählte die Polizei elf Verkehrsunfälle, zwei Personen wurden bei diesen leicht verletzt.

Grafenhausen: Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Am Dienstagabend, 09.01.2024, gegen 18:30 Uhr, hat sich ein Auto auf der K 6594 zwischen Staufen und Brenden überschlagen. Die 28 Jahre alte Fahrerin war auf der winterglatten Straße ins Rutschen geraten. Ihr Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. Der Pkw kam an einem Baum zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich leicht und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 5000 Euro. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Waldshut-Tiengen: Fahrer leicht verletzt, Auto Totalschaden

Am Dienstag, 09.01.2024, gegen 23:50 Uhr, hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Gurtweiler Straße in WT-Waldshut leicht verletzt. Der 19-jährige war auf der schnellglatten Straße ins Schleudern geraten. Sein Auto kam schwer beschädigt neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der junge Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro.

