Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Einbruch in Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 09.01.2024, sind Unbekannte in den Kindergarten in Rickenbach-Willaringen eingedrungen. Mehrere Schränke und eine verschlossene Türe wurden im Innern aufgebrochen. Diebesgut ist ein Schreibgerät im Wert von 40 Euro. Der Polizeiposten Görwihl bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07764 932998-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell