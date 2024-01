Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen in Rathaus im Stühlinger ein

Freiburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 09.01.2024, in das Freiburger Rathaus im Stühlinger eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 4.35 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, die das Rathaus aus einer Seitentür verließen. Die sofort verständigte Polizei konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung einen 23-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen.

Im Rathaus konnten verschiedene Einbruchspuren festgestellt werden, unter anderem wurde eine Glastür eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

