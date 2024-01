POL-FR: Titisee-Neustadt: Unbekannter begeht Unfallflucht

Freiburg (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 09.01.2024, in das Freiburger Rathaus im Stühlinger eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 4.35 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, die das Rathaus aus einer Seitentür verließen. Die sofort verständigte Polizei konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung einen 23-jährigen Tatverdächtigen in ...

