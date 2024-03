Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unachtsamkeit genutzt - Dreiste Diebe stehlen Geldbörse aus Einkaufswagen

Bremerhaven (ots)

Einen Moment der Unachtsamkeit nutzten derzeit noch unbekannte Täter am gestrigen Donnerstag, 29. März, in einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Geestemünde: Sie stahlen einer 81-jährigen Frau die Geldbörse aus einer am Einkaufwagen hängenden Handtasche.

Gegen 10.45 Uhr erledigte die Seniorin ihre Einkäufe in dem zwischen der Elbestraße und der Schulstraße befindlichen Geschäft. Als sie dabei durch die Regale stöberte, blieb die Handtasche der Frau kurzzeitig unbeaufsichtigt am Einkaufwagen. Diese Gelegenheit nutzen die noch unbekannten Täter und stahlen die Geldbörse der Bremerhavenerin samt einem dreistelligen Bargeldbetrag, EC- und Kreditkarte sowie persönlicher Papiere.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Handtaschen oder andere Wertgegenstände in den Einkaufswagen zu legen oder daran zu hängen. Bereits wenige Sekunden der Unachtsamkeit genügen den Tätern zur Tatausführung. Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Ausweispapiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. Kleinere Taschen können idealerweise auch verdeckt unter der Jacke getragen werden. Und: Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie Sie tatsächlich brauchen.

Auch gehören PINs für Geldkarten niemals in deren Nähe. So ist zumindest das Konto vor Abbuchungen durch die Diebe geschützt, wenn die entsprechenden Karten gestohlen werden. Sollte es trotz aller Vorsicht zum Diebstahl Ihrer Zahlungskarte gekommen sein, lassen Sie diese sofort mit dem Sperrnotruf 116 116 sperren oder informieren Sie direkt Ihr Geldinstitut. Zeigen Sie den Diebstahl bei der Polizei an. Im Notfall 110 wählen! Weitere Infos zum Thema findet ihr auch unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell