Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet vor Polizei und leistet heftigen Widerstand

Bremerhaven (ots)

Heftigen Widerstand leistete ein mutmaßlicher Einbrecher in der Nacht zum heutigen Donnerstag bei seiner Festnahme in Bremerhaven-Lehe. Am Ende trugen der Tatverdächtige und zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen davon. Vorangegangen war gegen 0.30 Uhr ein Einbruchalarm an einer Gaststätte in der Gnesener Straße. Als die ersten Einsatzkräfte dort eintrafen, konnten sie eine Person wahrnehmen, die mit einer vollen Tasche zu Fuß vom Tatort flüchtete. Weitere Streifenwagen kamen hinzu und fahndeten nach dem Verdächtigen. Schließlich konnten Einsatzkräfte den 26-Jährigen im Bereich Eupener Straße/Stormstraße stellen und ihm Handfesseln anlegen. Bei der Festnahme verletzte sich ein Beamter leicht. Die Tasche mit dem mutmaßlichen Diebesgut hatte der Mann auf seiner Flucht abgelegt, sie wurde später von Polizeikräften sichergestellt. Im Nachgang sollte der Mann mit einem Gefangenentransporter ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Kurz vor Abfahrt begann der 26-Jährige, in der Zelle des Wagens zu randalieren und die Tür zu öffnen. Die Beamten wollten den Tatverdächtigen nun wieder aus der Zelle holen und erneut auf möglicherweise mitgeführte Gegenstände durchsuchen. Dieser sperrte sich jedoch massiv, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Dabei versuchte der 26-Jährige, die Beamten anzuspucken. Erst, als ihm zusätzlich zu den Handschellen auch noch Fußfesseln angelegt worden waren, konnte der Transport in die Gewahrsamszelle stattfinden. Der 26-Jährige hatte bei den Widerstandshandlungen eine Platzwunde im Gesicht erlitten, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurde. Danach kam er wieder in Gewahrsam. Ein weiterer Polizeibeamter verletzte sich leicht am Bein. Die beiden verletzten Polizisten konnten den Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen in dem Einbruchsfall dauern an. Der Beschuldigte erhielt Anzeigen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell