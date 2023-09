Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 26 unerlaubt eingereiste Personen nach Bürgerhinweis in Rechenberg-Bienenmühle festgestellt

Rechenberg-Bienenmühle (ots)

Nach einem Bürgerhinweis stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am heutigen Tag gegen 10:30 Uhr am Bahnhof in Rechenberg- Bienenmühle insgesamt 25 türkische, darunter sechs Kinder, und einen afghanischen Staatsangehörigen ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente fest.

Alle Personen wurden wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet zur weiteren polizeilichen Bearbeitung in die Dienst- räume der Bundespolizei verbracht.

Die polizeiliche Bearbeitung dauert aktuell an.

