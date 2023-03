Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (331) Wohnmobil entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Fürth (ots)

In der Nacht von Freitag (10.03.2023) auf Samstag (11.03.2023) entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil in Fürth Unterfürberg. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Das Wohnmobil der Marke Citroen (Clever Vans) mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-YB143 war in der Unterfürberger Straße auf einem Parkstreifen entlang der Straße abgestellt. Im Zeitraum von etwa Mitternacht bis 08:30 Uhr in der Früh haben Unbekannte es entwendet. Das graue Fahrzeug ist teilweise blau foliert, hat einen Schriftzug am Dach und einen Wert von rund 80.000 Euro.

Die Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in der Nacht auf Samstag in dem genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder das Fahrzeug seit seinem Verschwinden gesehen haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell