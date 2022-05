Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Davon gerollt

Bad Salzungen (ots)

Eine 38-jährige Seat-Fahrerin parkte Dienstagmorgen ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen. Als sie ausstieg, sicherte sie ihren PKW nicht ausreichend davor, wegzurollen. Nur kurze Zeit später machte sich der Seat selbstständig, rollte nach vorn und prallte gegen einen geparkten Toyota. Auf der Irrfahrt wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es blieb bei Blechschäden an beiden Fahrzeugen.

