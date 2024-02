POL-Bremerhaven: Für mehr Sicherheit: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots) - Mit Parfüm im Verkaufswert von mehr als 1200 Euro wollte ein mutmaßlicher Ladendieb am Montagmorgen, 26. Februar, gegen 9.30 Uhr in der Bremerhavener Innenstadt flüchten. Aufmerksame Passanten hielten ihn bis zum Eintreffen von Kräften des Ordnungsamts und der Polizei fest. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann kurz nach Geschäftsöffnung den Laden in der Fußgängerzone und begann, ...

