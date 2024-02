Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Passanten stoppen flüchtigen Parfümdieb

Bremerhaven (ots)

Mit Parfüm im Verkaufswert von mehr als 1200 Euro wollte ein mutmaßlicher Ladendieb am Montagmorgen, 26. Februar, gegen 9.30 Uhr in der Bremerhavener Innenstadt flüchten. Aufmerksame Passanten hielten ihn bis zum Eintreffen von Kräften des Ordnungsamts und der Polizei fest. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann kurz nach Geschäftsöffnung den Laden in der Fußgängerzone und begann, hochwertige Parfüms und andere Artikel in eine Tasche zu stecken. Die Verkäuferin wusste, dass der Mann Hausverbot in der Parfümerie hatte, und sprach ihn darauf an. Da der 26-Jährige hierauf nicht reagierte, versuchte die Mitarbeiterin, ihm den Beutel wegzunehmen. Es entstand ein Gerangel, an dessen Ende der Mann schließlich mitsamt der Tasche weglief. Die Verkäuferin rief um Hilfe. Die Rufe hörten zwei Passanten, die den flüchtigen Ladendieb verfolgten und zu Boden brachten. Eine zufällig anwesende Streife des Ordnungsamtes kam hinzu und sorgte dafür, dass der 26-Jährige nicht erneut flüchten konnte. Die hinzualarmierten Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf, fertigten Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls sowie Hausfriedensbruchs und händigten der unverletzt gebliebenen Verkäuferin die zuvor entwendeten Waren wieder aus. Im Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen ein offener Haftbefehl bestand. Daraufhin brachten die Beamten ihn auf direktem Wege zur Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell