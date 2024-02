Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst Wildscheine, dann Blutentnahme

Bad Salzungen (ots)

Mittwochabend rief ein Mann bei der Polizei an und teilte mit, dass er eben mit seinem E-Scooter auf einem Radweg in Bad Salzungen fast mit einer Rotte Wildschweine zusammen gestoßen wäre. Er konnte noch bremsen, stürzte dabei allerdings und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab und gab an seine Fahrt fortsetzen zu wollen. Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen begaben sich zur Sicherheit in diese Richtung und trafen den E-Scooter-Fahrer wenig später im Stadtgebiet an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von 1,6 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Den E-Scooter durfte er nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell