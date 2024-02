LPI-SHL: In Schuppen und Ferienhaus eingebrochen

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagmittag versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Tür zu einem Hotel in der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis zu öffnen. Die Unbekannten scheiterten, sodass sie nicht in das Gebäude gelangen konnten. Allerdings richteten sie an der Tür einen Schaden von etwa 3.000 Euro an. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der ...

