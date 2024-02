Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brücke beschädigt und abgehauen

Einhausen (ots)

Zwischen dem Morgen des 14.02.2024 und Dienstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren die Brücke der Straße der Einheit in Einhausen. Größeren Fahrzeugen ist es laut Beschilderung nicht erlaubt die Brücke zu passieren. Um das zu verhindern wurden ebenfalls mit Warnbarken versehene Betonblöcke zur Reduzierung der Fahrbahnbreite auf der Brücke abgestellt. Vermutlich aufgrund der Überschreitung der erlaubten Fahrzeugbreite schob der unbekannte Fahrzeugführer den mittig abgestellten Betonblock gegen die Brüstung, wodurch an der Brücke ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstand. Der Verursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig in unbekannte Richtung fort. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0046259/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell