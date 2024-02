Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Zusammenstoß mit geparktem Auto weggefahren

Schmalkalden (ots)

Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr saß ein 40-Jähriger nach dem Einparken seines Autos in der Weidebrunner Gasse in Schmalkalden noch in seinem Fahrzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß zu diesem Zeitpunkt ein vorbeifahrender Autofahrer gegen den linken Seitenspiegel des geparkten Pkw. Doch anstatt anzuhalten, verließ der Verursacher mit seinem schwarzen Auto die Unfallstelle pflichtwidrig in Richtung Weidebrunner Tor. Am VW des Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0046407/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

