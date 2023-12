POL-WAF: Ahlen. Lkw fährt Lkw an und flüchtet

Warendorf (ots) - Ein grauer Opel Omega ist zwischen Sonntagabend (17.12.2023, 19:00 Uhr) und Montagmorgen (18.12.2023, 08:35 Uhr) in Ahlen angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand in einer Parkbucht an der Warendorfer Straße und wurde vorne links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

