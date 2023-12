POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (15.12.2023) zwischen 03.00 Uhr und 08.00 Uhr mehrere Holzhütten auf dem Weihnachtsmarkt in Beckum-Neubeckum aufgebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Buden an der Hauptstraße und stahlen unter anderem Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen oder Tätern bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

