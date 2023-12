POL-WAF: Ahlen. Opel angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Über eine Balkontür haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Ahlen verschafft. Die Täter müssen zwischen Samstag (16.12.2023, 17.00 Uhr) und Sonntag (17.12.2023, 05.15 Uhr) in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses an der Harkortstraße eingebrochen sein. Hier stahlen sie unter anderem Uhren und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

