POL-UL: (UL) Ehingen - Betrüger flüchten

Am Mittwoch versuchten wohl zwei Männer bei der Führerscheinprüfung in Ehingen zu betrügen.

Gegen 10 Uhr fand in der Schlechtenfelder Straße bei einem Gutachter eine Führerscheinprüfung statt. Die aufmerksamen Prüfer stellten dabei zwei Personen fest, die versuchten zu Betrügen. Beide sollen sich mit falschen Personalien ausgewiesen haben. Als der Betrug aufflog rannten die Beiden aus dem Gebäude. Einer der Täter flüchtete mit einem schwarzen Audi auf der B 311 in Richtung Ulm. Dem Anderen gelang die Flucht zu Fuß in Richtung einer Kleingartenanlage. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten. Die blieben jedoch unerkannt. Laut Hinweisen von Zeugen waren beide Männer zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 170cm groß und von kräftiger Statur. Der zu Fuß geflüchtete Mann trug eine kurze Cargohose sowie ein weißes T-Shirt. Der zweite Täter hat einen Vollbart und war mit einem braunen T-Shirt und kurzer Hose bekleidet. Den Angaben der Zeugen zufolge sahen beide Männer südländisch aus. Das Polizeirevier Ehingen ermittelt nun nach den Tätern und bittet um weitere Hinweise von Zeugen unter Tel. 07391/5880.

