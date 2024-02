Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Chemikalienfund offenbart Größeres

Leimbach (ots)

Montagnachmittag wurde neben der Feuerwehr auch die Polizei zu einer Lagerhalle in die Salzunger Straße in Leimbach gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass in dem Gebäude Chemikalien gelagert waren, bei denen nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie Reizungen der Haut- und Atemwege verursachen. Aus diesem Grund kamen die Kameraden der Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Einsatz. Die ersten Probenentnahmen durch die Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei den gefundenen Chemikalien um Bestandteile zur Zubereitung von Betäubungsmitteln handelt. Auch die in der Halle gefundenen Utensilien lassen den Schluss zu, dass in Größenordnungen Drogen hergestellt wurden oder werden sollten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern gegenwärtig an. Spezialisten des Bundeskriminalamtes sind mit im Einsatz, um den Transport und die Entsorgung zu gewährleisten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell