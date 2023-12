Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr kam es im Stadtbereich Heidelberg, in der dortigen Bergheimer Straße, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn. Eine 82-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr zu dieser Zeit mit ihrem Mercedes Benz die Bergheimer Straße, in Richtung des Bismarckplatzes. Kurz vor der Fehrentzstraße übersah jene, beim Abbiegevorgang, die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und zum Zwecke der weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Der verunfallte Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich den ersten Erkenntnissen nach auf ca. 10.000EUR. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfallgeschehen werden nun durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell