POL-HA: 83-Jährige Dame im Bus beklaut - Polizei bittet um Hinweise

Eine 83-Jährige Hagener Bürgerin hob am Freitagmittag in der Hagner Innenstadt, an der hiesigen Sparkasse eine höhere Summer Bargeld ab. Mit diesem Bargeld in ihrer Handtasche fuhr sie mit dem Linienbus CE52 vom Sparkasse-Karre zurück zu ihrer Wohnanschrift nach Emst. Zurück zu Hause musste die Dame feststellen, dass ihr im Linienbus das Bargeld aus der Handtasche entwendet wurde. Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise. Haben Sie am 16.02.2024 zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr in der Linie CE52 der Hagener Straßenbahn, von der Innenstadt nach Emst verdächtige Feststellungen gemacht? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen (cw).

