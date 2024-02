Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter spuckt Frau in der Innenstadt ins Gesicht

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann spuckte am Donnerstagnachmittag (15.02.2024) in der Innenstadt einer 28-jährigen Frau in das Gesicht. Die Hagenerin saß, gegen 14.00 Uhr, vor einem Schnellrestaurant in der Hohenzollernstraße und telefonierte. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund ging der Unbekannte auf sie zu und spuckte ihr in das Gesicht. Anschließend ging er über das Sparkassen-Karree in Richtung Volkspark weg. Ein Zeuge verfolgte den Mann noch, verlor ihn dann aber aus den Augen. Den Polizeibeamten wurde der Unbekannte als etwa 30 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er hatte kurze, blonde Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einer braunen Jacke bekleidet. Außerdem hatte er zwei Einkaufstaschen dabei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen der Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

