POL-HA: Aufmerksamer Zeuge kann zur Klärung einer Verkehrsunfallflucht entscheidend breitragen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (14.02) parkte ein Mann seinen VW Lupo in der Goldbergstraße in den Nachmittagsstunden in eine Parklücke ein. Dabei beschädigte er einen abgestellten Mini und entfernte sich von der Unfallstelle über die Hochstraße in Richtung Theater. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte umgehend die Polizei. Er konnte den flüchtigen Fahrer sehr gut beschreiben und auch den Unfallhergang wiedergeben. Er schilderte, dass der Fahrer augenscheinlich durch ein Handy abgelenkt gewesen sei, welches er in der Hand hielt.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Ermittlungen ein und machten den flüchtigen VW im Umfeld ausfindig - der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort, er hatte das Auto geparkt und sich dann entfernt. Bei der Begutachtung des Lupo stellten die Beamten jedoch neben Unfallspuren fest, dass das Auto nicht mehr versichert war. An dem Fahrzeug war ein entwertetes Siegel angebracht. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Verkehrsunfallflucht ein und stellten den VW sicher. Im weiteren Verlauf meldete sich ein 20-Jähriger bei der Leitstelle der Polizei und gab an, sein Auto zu suchen. An der Hochstraße/Viktoriastraße trafen Polizisten auf den Hagener. Er gab an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Verkehrsunfallflucht führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen.

Am Beispiel dieser Verkehrsunfallflucht zeigt sich, wie wichtig die gute Beobachtungsgabe von Unfallzeugen sind. Sie werden Zeuge einer Unfallflucht?

Dann merken Sie sich das Kennzeichen sowie das Aussehen der flüchtigen Person und notieren Sie sich diese Informationen. Informiere Sie umgehend die Polizei. Sie helfen den Beamtinnen und Beamten mit Ihren Angaben maßgeblich bei den anschließenden Ermittlungen! (arn)

