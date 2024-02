Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame Seniorin kommt "falschem Polizisten" auf die Spur

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (14.02.) wurde eine Seniorin aus Hohenlimburg in der Mittagszeit von einem vermeintlichen Betrüger mit der angezeigten Rufnummer "110" angerufen. Dieser gab sich am Telefon als Polizist aus und wollt der 69-jährigen Hohenlimburgerin vortäuschen, dass ihre Tochter in einer Notsituation ist. Da die die ältere Dame keine Tochter hat und ihr das gesamte Gespräch sehr komisch vorkam, reagierte sie richtig und beendete das Gespräch.

In diesem Fall hat die Seniorin vorbildlich reagiert! Die Polizei Hagen weist daraufhin, dass ein solches Vorgehen seitens der Polizei nicht praktiziert wird. Lassen Sie sich nicht von falschen Polizisten mit dieser Betrugsmasche unter Druck setzen und in die Irre führen. Beenden Sie diese Telefonate umgehend selbst und informieren sie Verwandte oder die örtliche Polizei. In diesen Fällen kann auch die bekannte Notrufnummer der Polizei "110" gewählt werden. Wichtig ist das Telefonat selbst durch auflegen zu beenden und zum Beispiel die Notrufnummer selbständig zu wählen, um eine Einflussnahme der Betrüger gänzlich auszuschließen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell