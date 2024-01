Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pkw offenbar in Brand gesetzt - eine Person verletzt

Karlsruhe

Unbekannte zündeten offenbar am Montagvormittag ein Auto in einer Tiefgarage eines Supermarktes in der Huttenkreuzstraße in Ettlingen an. Bei dem Versuch die Flammen zu löschen erlitt der Halter des Fahrzeuges Verbrennungen.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, brach gegen 10.50 Uhr an einem geparkten Pkw ein Feuer aus. Dank sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen sowie infolge des Auslösens der Sprinkleranlage konnte der Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. An dem Fahrzeug sowie am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Fahrzeug. Zu den Hintergründen der mutmaßlichen Brandstiftung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

