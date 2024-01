Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - 23-jährige Fahrerin verletzt

Wohl aufgrund der Witterungsverhältnisse kam eine Fiat-Fahrerin am vergangenen Sonntagabend in einer Kurve auf der Kreisstraße 3549 mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 23-Jährige gegen 18:50 Uhr auf der K 3549 von Freiolsheim kommend in Richtung Waldprechtsweier. In einer Rechtskurve kurz nach der Kreisgrenze kam sie bei winterglatter Fahrbahn sowie vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge schleuderte sie auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug einmal und prallte gegen mehrere Bäume. Die 23-jährige Fiat-Fahrerin stieg daraufhin selbstständig aus dem auf der Beifahrerseite liegenden Fahrzeug aus.

Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall und wählte den Notruf. Rettungskräfte brachten die nach derzeitigem Kenntnisstand leicht Verletzte in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Jana Brenner, Pressestelle

