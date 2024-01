Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung in der Karlsruher Innenstadt gesucht.

Karlsruhe (ots)

Bereits am vergangenen Freitag gegen 14:45 Uhr kam es im Bereich der Bismarckstraße, Ecke Seminarstraße, an dem dortigen Fußgängerüberweg, zu einer Straßenverkehrsgefährdung einer Dame des gemeindlichen Vollzugsdienstes. Die Frau musste auf dem Fußgängerübweg kurz stehen bleiben, als ein PKW sich näherte. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sie verhindern von dem PKW angefahren zu werden. Dieser setzte seine Fahrt in Richtung Hans-Thoma-Straße fort, ohne sich um die Dame zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen. Tel: 0721 666-3311

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell