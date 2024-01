Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand einer Zwischendecke ++ Dieb leistet Widerstand - Mitarbeiter aufmerksam ++ Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge - Hoher Sachschaden ++ Verkehrsunfall zwischen Traktor und PKW ++

Lüneburg (ots)

Presse - 12.01.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Dieb leistet Widerstand - Mitarbeiter aufmerksam

Am 11.01.2024 gegen 08:00 Uhr betrat ein 46-Jähriger ein Kaufhaus in der Straße "Am Alten Eisenwerk". Dort entwendete er diverse Einkauftaschen im Wert von mehr als 100 Euro und versuchte sich zu entfernen. Die Mitarbeiter konnten diesen Vorgang beobachten und den Mann festhalten. Dieser schlug daraufhin um sich, sodass die Mitarbeiter ihn am Boden fixieren mussten. Auch nach dem Eintreffen der Polizei leistete er weiterhin Widerstand. Gegen den 46-Jährigen, der schon mehrfach aufgrund von Eigentumsdelikten in polizeiliche Erscheinung getreten ist, wurde ein Verfahren eingeleitet.

Echem - Einbruch in Wohnung - PC entwendet

Zu einem Einbruch in die Wohnung eines Einfamilienhauses kam es im Zeitraum vom 10.01.2024 bis zum 11.01.2024 in der Straße "Am See". Ein derzeit unbekannter Täter hebelte die Haupteingangstür und die Wohnungseingangstür mit einem Werkzeug auf und entwendete einen PC im Wert von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge - Hoher Sachschaden

Am 11.01.2024 gegen 15:00 Uhr fuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer auf das hintere Auto einer Reihe von drei verkehrsbedingt wartendender PKW auf. Durch die Kollision auf der Lüneburger Straße wurden die vor ihm befindlichen PKW aufeinander geschoben und beschädigt. Es wurde ein Fahrzeugführer im Alter von 51 Jahren leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro.

Lüneburg - Einbruch in Grundschule - Schlüssel entwendet

In der Nacht zum 11.01.2024 gelang ein derzeit unbekannter Täter in eine Grundschule in der Straße "Am Domänenhof". Dort hebelte er diverse Büros auf und entwendete Schlüssel. Der Gesamtschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Vereinsheim - Tür aufgehebelt

Im Zeitraum vom 09.01.2024 bis zum 11.01.2024 verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter Zugang zu einem Vereinsheim in der Bockelmannstraße. Dort hebelte er eine Tür auf und entfernte ein Vorhängeschloss. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Diebstahl aus Büroraum - Bargeld und Portemonnaies entwendet

Im Zeitraum vom 10.01.2024 bis zum Nachmittag des 11.01.2024 wurden aus dem Büroraum eines Hotels in der Ortschaft Belitz diverse Portemonnaies und Bargeld entwendet. Einbruchspuren wurden nicht festgestellt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Neu Darchau, OT Sammatz - Brand einer Zwischendecke

Am 11.01.2024 geriet gegen 12:30 Uhr die Zwischendecke eines Hofladens in der Ortschaft Sammatz in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindert werden. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lüchow - Verkehrsunfall zwischen Traktor und PKW - Leichtverletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW kam es am 11.01.2024 auf der Bundesstraße 248 zwischen Saaße und Lübbow. Dabei fuhr der 39-Jährige Traktorfahrer auf die Bundesstraße auf und touchierte einen der Bundesstraße folgenden Smart. Die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt wenige tausend Euro.

Uelzen

Uelzen - Ohne Fahrerlaubnis - Verbotenes Messer aufgefunden

Ohne die entsprechende Fahrerlaubnis befuhr am 11.01.2024 gegen 17:00 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Straße "Hauenriede". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Anschließend wurde bei dem Fahrzeugführer noch ein verbotenes Messer aufgefunden. Dieses wurde sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Himbergen - Unfallbeteiligter entfernt sich - PKW kommt von Fahrbahn ab

Am 11.01.2024 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger BMW-Fahrer die Landesstraße 253 zwischen Römstedt und Himbergen. Dabei bremste ein vor ihm befindlicher BMW stark ab, sodass er ebenfalls abbremsen musste. Durch den Bremsvorgang verlor der 35-Jährige aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte er sich leicht. Der vor ihm fahrende BMW setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden von ca. 3500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

