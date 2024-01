Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Anmeldung: Zukunftstag am Polizeikommissariat Lüchow

Lüneburg (ots)

Die Polizei in Lüchow lädt interessierte Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse zum Zukunftstag bei der Polizei ein. Dieser findet am 25.04.2024 bei dem Polizeikommissariat in Lüchow, Saaßer Chaussee, statt.

Dabei können sich die Teilnehmenden unter anderem auf Einblicke in die Arbeit des Einsatz- und Streifendienstes, des Kriminal- und Ermittlungsdienstes und der Diensthundeführer freuen. Bereits bei den vergangenen Veranstaltungen wurde das Kontingent an freien Plätzen nach nur wenigen Tagen gefüllt. Interessierte sollten sich also rechtzeitig anmelden.

Das Polizeikommissariat in Lüchow nimmt Anmeldungen ab Montag, den 22.01.2024, ausschließlich per E-Mail unter

poststelle@pk-luechow.polizei.niedersachsen.de

entgegen.

Folgende Daten sollten mit angegeben werden:

- Vor- und Nachname - Geburtsdatum - Anschrift - Name der Erziehungsberechtigten - Schule/ Klasse - Erreichbarkeit (Telefon/ E-Mail)

