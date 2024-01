Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Kind tritt plötzlich auf Fahrbahn - von Pkw erfasst - leicht verletzt ++ VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.01.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand eines Altkleidercontainers in der Wilhelm-Leuschner-Straße kam es in den Nachtstunden zum 10.01.24. Kurz nach Mitternacht war der Container unweit eines Gebäudes in Brand geraten, so dass die Feuerwehr im Löscheinsatz war. Parallel wurde ein Altglascontainer beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 2.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Kind tritt plötzlich auf Fahrbahn - von Pkw erfasst - leicht verletzt

Vermutlich keine schweren Verletzungen erlitt ein 11 Jahre altes Mädchen in den Mittagsstunden des 09.01.24 in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war das Mädchen gegen 14:00 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und wurde dort von einem passierenden Pkw Volvo einer 54-Jährigen erfasst und zu Boden geworfen. Die 11-Jährige wurde vorsorglich ins Klinikum nach Lüneburg gebracht.

Dahlenburg - Kollision auf Landesstraße 216 - 18.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 09.01.24 im Kreuzungsbereich auf der Landesstraße 216. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford wollte gegen 15:00 Uhr von der Straße Birkenhof auf die Landesstraße und kollidierte dabei mit einem Pkw Seat einer 58-Jährigen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 18.000 Euro.

Lüneburg - Geldbörse aus unverschlossenem Pkw mitgenommen - Gelegenheit auf Grundstück genutzt

Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Unbekannter in der Nacht zum 09.01.24 auf einem Grundstück in der Wilhelm-Reinecke-Straße und griff sich aus einem abgestellten unverschlossenem Pkw eine Geldbörse inkl. EC-Karte. Danach verschwand der Täter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Werkzeuge aus Lagerraum gestohlen

Diverse hochwertige Werkzeuge konnte ein Unbekannter im Zeitraum vom 03. bis 09.01.24 aus einem unverschlossenem Lagerraum im Hasenburger Ring mitgehen lassen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Einbruch in Wohnhaus scheitert

In ein Wohnhaus in der Lüneburger Straße versuchte ein Unbekannter im Zeitraum vom 31.12. bis 06.01.24 einzubrechen. Die Fenster heilten den Aufbruchsversuchen stand, so dass "lediglich" ein Schaden von gut 3.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec vor Fitnessstudio gestohlen

Ein hochwertiges Pedelec stahlen Unbekannte in den Abendstunden des 08.01.24 vor einem Fitnessstudio An der Soltauer Bahn. Das Pedelec war mit einem Faltschloss gesichert. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! - Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl - Seniorin übergibt mehrere tausend Euro an Haustür

Zu einer Häufung von Anrufen sog. "falscher Polizeibeamter" oder sonstiger Amtspersonen kam es im Verlauf des 09.01.24 in der Region. Die Angerufenen "rochen alle den Braten", beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei! "Gut gemacht!"

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Leider hatten die Täter bei einer Seniorin aus der Region Dannenberg Erfolg. Ein angeblicher Polizeibeamter hatte die Frau aufgefordert die Tür für seine angeblichen Kollegen zu öffnen, so dass die Seniorin dieses in der Folge tat und darüber hinaus noch mehrere tausend Euro Bargeld in der Geldkassette aushändigte. Die Polizei ermittelt.

Parallel mahnt die Polizei und weisst daraufhin, dass die Polizei niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon einfordert!

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Dannenberg - Kollision beim Abbiegen - leichtverletzt - Zaun durchbrochen

Leichte Verletzungen erlitt eine 31 Jahre alte Beifahrerin in einem Pkw Opel in den Morgenstunden des 09.01.24 bei einer Kollision in der Lüchower Straße. Eine 72 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Kuga hatte gegen 09:45 Uhr beim Linksabbiegen von der Hermann-Löns-Straße einen von rechts kommenden Pkw Opel einer 75-Jährigen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der Ford fuhr danach weiter, durchbrach einen Gartenzaun und kam an einer Hauswand zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro.

Uelzen

Wrestedt, OT. Nettelkamp - Einbruch in Wohnhaus scheitert

In ein Wohnhaus im Papenstieg in Nettelkamp versuchte ein Unbekannter im Zeitraum vom 08. auf den 09.01.24 durch eine Hintertür einzubrechen. Die Tür heilt stand, so dass "lediglich" ein Schaden von gut 1.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - betrunken mit dem Pkw unterwegs - 1,56 Promille

Eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Abendstunden des 09.01.24 auf einem Grundstück in der Waldstraße. Bei der Überprüfung der Fahrerin gegen 21:50 Uhr stellten die Beamten bei der Frau einen Alkoholwert von 1,56 Promille fest. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sich und veranlassten eine Blutentnahme.

Uelzen - Kollision zwischen Pkw und Pedelec am Kreisverkehr - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin in den Morgenstunden des 10.01.24 im Bereich des Kreisverkehrs in der Veerßer Straße. Eine 63 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo hatte die Pedelec-Fahrerin gegen 07:30 Uhr übersehen, so dass es zur Kollision kam. Die Frau wurde leichtverletzt ins Klinikum nach Wittingen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell