Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Briefkasten zerstört - Böller verursacht Sachschaden ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Radfahrer flüchtete ++ In den Gegenverkehr geraten - Zwei Personen leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 11.01.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbrüche im Kleingartenverein - Diebesgut derzeit unbekannt

In der Nacht zum 10.01.2024 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu zwei Gartenhäuschen im Kleingartenverein in der Wilhelm-Hillmer-Straße. Dabei wurden Fenster und Schlösser beschädigt. Die Gartenhäuschen wurden anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Das Diebesgut wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Dachgeschosswohnung - Wertgegenstände entwendet

Am Abend des 10.01.2024 gelang ein derzeit unbekannter Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Dort begab er sich zu einer Dachgeschosswohnung und öffnete die Wohnungstür. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten und entwendete eine Tasche, ein IPad sowie Dokumente. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einigen hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Briefkasten zerstört - Böller verursacht Sachschaden

Ein an einem Haus in der Straße "An der Schule" gelegener Briefkasten wurde am 10.01.2024 gegen 11:30 Uhr zerstört. Ein derzeit unbekannter Täter zündete nach derzeitigem Ermittlungsstand einen "Silvesterböller" und legte diesen in den Briefkasten. Durch die Explosion wurde ebenfalls die angrenzende Hauswand beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Alkoholisiert und ohne Versicherungsschutz

Am 10.01.2024 beobachteten Zeugen wie ein 55-Jähriger mit seinem Mercedes auf einem Parkplatz der Bleckeder Landstraße einparkte. Dabei fiel ihnen auf, dass der Mercedesfahrer ohne erkennbaren Grund auf eine Rasenfläche fuhr. Als sie ihn ansprachen, wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Bei einem Alkoholtest durch die alarmierte Polizei wurde ein Wert von 2,99 Promille festgestellt. Außerdem besaß der PKW keine Haftpflichtversicherung. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Radfahrer flüchtete

Am 06.01.2024 gegen 12:00 Uhr ging ein 55-Jähriger auf einem Gehweg an dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Sülfmeisterstraße entlang. Auf Höhe der dort befindlichen Schranke wurde er von einem Radfahrer von hinten angefahren. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht im Gesicht. Die Schranke wurde heruntergerissen. Der Radfahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - In den Gegenverkehr geraten - Zwei Personen leicht verletzt

Ein 21-Jähriger geriet am 10.01.204 gegen 07:30 Uhr mit seinem PKW Ford-Fiesta auf der Bundesstraße 493 zwischen Salderatzen und Küsten in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Hyundai. Der 21-Jährige und der 60-Jährige Hyundai-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ca. 25000 Euro. Die Bundesstraße 493 wurde an der Unfallörtlichkeit für ca. 30 Minuten gesperrt.

Dannenberg - Kollision zwischen PKW - 82-Jährige schwerverletzt

Am 10.01.2024 gegen 09:45 Uhr fuhr ein 85-jähriger Opel-Fahrer von einem Grundstück auf die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah er einen von links kommenden Peugeot, welcher die Bahnhofstraße entlangfuhr. Die PKW kollidierten, wodurch der Peugeot gegen einen geparkten VW stieß. Die 82-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Schubserei an Haltestelle

Am 10.01.2024 schubste gegen 12:15 Uhr eine 33-Jährige eine 27-Jährige, welche gerade in einen Bus in der Veerßer Straße steigen wollte. Dabei stürzte die 27-Jährige und verletzte sich leicht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Rosche - Landwirtschaftliche Zugmaschine verunfallt - Fahrer schwerverletzt

Am 10.01.2024 gegen 13:15 Uhr kam ein 64-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit zwei Anhängern von der Bundesstraße 493 auf Höhe der Ortschaft Polau ab. Dabei geriet er in den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Die mit Kartoffeln gefüllten Anhänger kippten zur Seite. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwerverletzt. Der Sachschaden beträgt einige tausend Euro.

